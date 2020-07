Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 22.06. hat sich bei der SAP-Aktie einiges getan. Der Wert nutzte zunächst die exzellente Ausgangsposition und installierte das erwartete Kaufsignal. Nun gilt es, dieses entsprechend auszubauen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur SAP-Aktie hieß es unter anderem „[…]Spätestens mit dem Comeback der Aktie oberhalb von 114,0 Euro und dem bullischen Kreuzen der 200-Tage-Linie hellte sich das Chartbild deutlich auf. Dass es für die Aktie während des letzten „Schwächeanfalls“ nicht signifikant unter diesen Bereich ging, erhöhte ebenfalls die Relevanz der 114,0 Euro in Kombination mit den 110,0 Euro. Wir stufen diesen Kursbereich nunmehr als zentrale Unterstützungszone ein. Sollte es demnach darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Richten wir unseren Blick jedoch in Richtung Oberseite. Für die Aktie muss es darum gehen, den Schwung zu nutzen und den Bereich 127,0 bis 129,6 Euro zu überspringen. Ein signifikanter Ausbruch über die 130,0 Euro wäre ein klares Signal und würde die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen. Der intakte und zudem stark ausgeprägte Aufwärtstrend nährt die Hoffnung auf ein solches Szenario…“



Der Aufwärtstrend gab die Richtung vor. Die Aktie durchbrach das Widerstandscluster 127,0 bis 129,6 Euro. Das frische Kaufsignal entfaltete nach kurzem Zögern dann schließlich doch seine Wirkung. Die Aktie marschierte in Richtung 140,0 Euro. Erste Gewinnmitnahmen verhinderten den nächsten Schritt. Die Konsolidierungstendenzen sind unverkennbar. Der Gesamtmarkt hat einen Gang herausgenommen, die SAP-Aktie kann sich dem nicht entziehen.

Aus charttechnischer Sicht ist aber nach wie vor alles im grünen Bereich. Um es einmal plakativ zu formulieren: Jeder Tag oberhalb von 130,0 Euro ist aus bullischer Sicht ein guter Tag. Im Idealfall bleibt die Konsolidierung auf die Zone 129,6 / 127,0 Euro begrenzt. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite gilt es nun, neue Akzente zu setzen und erneut über die 140,0 Euro zu laufen, um sich dadurch weiteres Aufwärtspotential zu erschließen.