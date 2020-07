Starker Wochenauftakt für die BYD Aktie: An der Börse in Hongkong ging der Aktienkurs des chinesischen Autobauers heute mit mehr als 12 Prozent Tagesplus bei 77,45 Hongkong-Dollar aus dem Handel - das Tageshoch wurde bei 78,80 Hongkong-Dollar notiert. Charttechnisch gab es zuvor nach der jüngsten Konsolidierung positive Impulse. Zunächst konnte BYDs Aktienkurs in den letzten Tagen die charttechnische Unterstützungsmarke um ...