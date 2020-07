Insgesamt herrscht ein langfristiger Aufwärtstrend im Wertpapier von AMD, im Zeitraum zwischen Ende 2018 und Februar dieses Jahres hat sich der Kurs auf 60,00 US-Dollar vervierfacht. Der Corona-Crash zwang das Wertpapier zeitweise auf den 200-Tage-Durchschnitt um 38,45 US-Dollar abwärts, schnell konnte die Aktie jedoch wieder in ihre alte Handelsspanne zwischen 50,00 und 60,00 US-Dollar zurückkehren. Nach dreimonatiger Seitwärtsbewegung kam es heute schließlich zum favorisierten Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs sowie die Kursmarke von 60,00 US-Dollar. Damit wird ein weiterer Lauf zum nächsten Projektionsziel am 138,2 % Fibonacci-Retracement nun sehr wahrscheinlich.

Quartalszahlen am 28. Juli

Gelingt es Käufern den heutigen Ausbruch über 60,00 US-Dollar zum Ende des Handelstages in trockene Tücher zu packen, dürften weitere Zugewinne zunächst an 65,00 US-Dollar, mittelfristig sogar in den Bereich des 138,2 % Fibonacci-Projektionsziels bei 75,78 US-Dollar ermöglicht werden. Über ein Long-Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB5ZYY kann hierdurch aus dem Stand heraus eine Rendite von 200 Prozent erzielt werden. Erweist sich der heutige Vorstoß der Bullen jedoch als Luftnummer und die Aktie fällt unter die Julihochs um 58,17 US-Dollar zurück, könnte sich ein abermaliger Test des 50-Tage-Durchschnitts um 53,97 US-Dollar einstellen. Darunter findet der Wert bei 50,00 US-Dollar eine weitere starke Unterstützung vor.