Nach Einschätzung des EZB-Ratsmitglieds Yannis Stournaras wird die Europäische Zentralbank in 2024 aller Wahrscheinlichkeit nach nur dreimal an der Zinsschraube drehen. Grund hierfür ist ein vergleichsweise starkes Wirtschaftswachstum im ersten Quartal, was wiederum die Inflation weiter auf hohem Niveau hält und dadurch kaum Raum für Zinssenkungen in Europa bietet.

Entsprechend konnte von dieser Entwicklung auch der Deutsche Aktienindex DAX profitieren und am Freitag den Handel exakt auf dem Niveau von 18.000 Punkten beenden. Dennoch steckt das Barometer noch in einem seit Anfang April bestehenden Abwärtstrend fest und dürfte in den nächsten Stunden zunächst auf Richtungssuche gehen. Notierungen oberhalb von 18.235 Punkten würden für einen Rücklauf zurück an die Rekordstände bei 18.567 Punkten sprechen, auf der Unterseite bedeutet ein Kursrutsch unter 17.875 Zähler mögliches Abwärtspotenzial an 17.500 Punkte und darunter in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 17.393 Punkten (steigend). An diesem Szenario wird derzeit noch festgehalten.