In unserer letzten Kommentierung zur Aphria-Aktie an dieser Stelle thematisierten wir ihren gescheiterten Versuch, den Bereich 7,0 / 7,4 CAD zu überwinden und so für eine Art Befreiungsschlag zu sorgen. Nach einer Verschnaufpause steht diese Zone nun erneut im Brennpunkt des Geschehens.

Rückblick. So hieß es in der betreffenden Kommentierung unter anderem „[…] Die Aktie konnte in der Folgezeit das massive Widerstandscluster um 6,0 CAD durchbrechen. Das daraus resultierende Kaufsignal setzte noch einmal frische Kräfte frei und führte die Aktie in die skizzierte Kursregion von 7,0 bis 7,4 CAD. Mit Erreichen dieser Zone ging der Aktie aber die Luft aus und sie fand sich recht zügig im Bereich von 6,0 CAD wieder. Noch gelingt es ihr, diese eminent wichtige Zone erfolgreich zu verteidigen. Doch das Unvermögen der Aktie, Vorstöße auf der Oberseite zur Entlastung zu lancieren, mahnt zur Vorsicht. Für die nächsten Tage besteht die zentrale Aufgabe darin, die Zone um 6,0 CAD weiterhin zu verteidigen und ein bärisches Kreuzen der 200-Tage-Linie zu vermeiden. Sollte es dennoch hierzu kommen, ist eine weitere Ausdehnung der Bewegung auf 5,4 CAD nicht auszuschließen. Sollte es hingegen unter die 5,4 CAD gehen, muss eine Neubewertung der Lage vorgenommen werden. Auf der Oberseite hat die Zone um 7,0 CAD nun noch einmal an Relevanz gewonnen. Zukünftige Vorstöße könnten es schwerer haben, diese Hürde zu meistern…“