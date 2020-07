Dow Jones Index – Ein Tag für die Bären

Der gestrige Handel im Dow Jones Index und S&P-500 wurde von Gewinnmitnahmen begleitet. In der Spitze fiel der Dow Jones Index um 440 Punkte. Auch heute Vormittag im europäischen Handel fielen die US-Futures weiter und notierten teilweise erneut mit 200 Punkten im negativen Terrain. Negativ wirken sich auch die Quartalszahlen von Intel aus. Intel konnte zwar ein Rekordquartal vermelden, kämpft aber mit Qualitätsproblemen bei seinen Chips und sieht die Jahresziele dadurch in Gefahr.

Doch über dies sorgten auch die Turbulenzen am chinesischen Aktienmarkt für Unsicherheit. Über Nacht verlor der CSI 300 Index in Shanghai teilweise über 5 % und auch in Hongkong ging es teilweise um über 3 % nach unten. Dies war die schärftste Korrektur seit dem 3. Februar. Auf Jahressicht ist der CSI 300 Index jedoch weiterhin mit 10 % im Plus und gehört damit zu den besten Indizes im weltweiten Vergleich.

Vorher wurde bereits von einer zunehmenden Spannung zwischen Peking und Washington berichtet.

Am Abend ließ das chinesische Außenministerium mitteilen, dass es die USA angewiesen habe, ihr Konsulat in der südwestlichen Stadt Chengdu zu schließen. Anfang dieser Woche ordnete die Trump-Administration die Schließung eines chinesischen Konsulats in Houston an.

Die Eskalation der Spannungen kommt für Chinas Aktienmarkt zu einem besonders brisanten Zeitpunkt, da die Regierung Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise und der gleichzeitigen Schuldenkrise in China eingeleitet hat.

US 30 Index Chart

Zu gestrigen Handelseröffnung erreichte der US 30 Index das 61,8 % Retracement der vorherigen Rally bei 26.840 Punkten. Diese Zone war eine wichtige Unterstützungsmarke für den Intraday Verlauf. Mehr als eine kleine Erholung auf 26.947 Punkten sprang aber für die Bullen aber nicht heraus. Der Markt wurde weiter durchgereicht auf das Wochentief bei 26.640 Punkten. Unter dieser Marke wurde heute Vormittag die nächste Unterstützungsmarke bei 26.440 Punkten erreicht. Die Rally der vergangenen Tage pausiert nun erstmals. Prozyklisch ergeben sich erst wieder Kaufimpulse über 27.030 Punkte Marke. Bei der laufenden Erholung vom Tagestief bei 26.396 Punkten, kommt es zur Eröffnung darauf an, ein höheres Tief zu etablieren, damit eine zweite Korrektur in Richtung 26.720 und 26.840 Punkte laufen kann. Unter dem heutigen Tagestief liegt die nächste Intradayzone bei 26.179 Punkten.

