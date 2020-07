Rohstoffe immer teurer – Wo jetzt noch investieren? – Linde, Royal Helium, Tesla, Gazprom, Air Liquide

Das Edelgas Helium ist ein sehr wichtiger Rohstoff mit vielen Verwendungsmöglichkeiten. Das weltweite Angebot wird jedoch immer knapper, bei gleichzeitig steigender Nachfrage. Zwar ist Helium nach Wasserstoff das zweithäufigste Gas im Universum, wird aber nicht aus der Luft, sondern als Bestandteil aus Erdgas abgetrennt. Weltweit gibt es nur weniger als 20 Erdgasfelder, aus denen Helium abgetrennt werden kann und über 80% des Heliums kommt aus drei Feldern, wobei zwei in den USA liegen und sich das andere Feld im Wüstenstaat Katar befindt. Verwendung findet Helium in der Kernspin- und Magnetresonanztomographie (MRT), als Schweißschutzgas, Traggas für Ballone, Steuerung für Raketen in der Raumfahrt, in Computerfabriken und Quantencomputern, sowie für die Herstellung von Lasern und Glasfasern. Wer produziert und wer verbraucht am meisten Helium und wer ist noch aktiv auf dem 11 Milliarden USD Nischenmarkt?Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de