In unserer letzten Kommentierung vom 23.07. zur Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens OrganiGram Holdings thematisierten wir die zuvor präsentierten Quartalszahlen. Diese fielen etwas enttäuschend aus und das zeigte sich auch in der Reaktion des Marktes. Die Aktie geriet daraufhin unter Druck und musste ihre wichtige Unterstützung bei 2,0 CAD aufgeben.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…]Das letzte Aufbäumen, das noch Anfang Juni in Richtung 3,0 CAD zu beobachten war, ist mittlerweile vollends verpufft. Mit dem Verlust der Zone 2,4 / 2,5 CAD hatte sich das Chartbild bereits deutlich eingetrübt. Aktuell droht sogar der Verlust der eminent wichtigen 2,0 CAD. Die Aktie schloss im gestrigen Dienstagshandel (21.07.) bereits deutlich darunter. Sollte sich der Bruch manifestieren, könnte es für die Aktie eng werden. Ein Test des aktuellen 52-Wochen-Tiefs bei 1,54 CAD ist in diesem Fall nicht auszuschließen. Kurzum: Die Aktie ringt um einen Boden. Der drohende Verlust der wichtigen 2,0 CAD trübt das Chartbild. Ein rasches Comeback der Aktie oberhalb von 2,0 CAD muss her, um für Entlastung zu sorgen. Sollte es jedoch sogar unter die 1,54 CAD gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“

In den letzten Handelstagen passierte auf der Oberseite nicht mehr sonderlich viel. Ein Aufbäumen über die 2,0 CAD blieb bislang aus. Stattdessen orientierte sich der Wert weiter nach unten und damit weiter in Richtung seines 52-Wochen-Tiefs bei 1,54 CAD. Die letzten Handelstage verstand es der Wert allerdings, sich im Bereich von 1,70 CAD festzusetzen. Diesbezüglich bereits von einer möglichen Bodenbildung zu sprechen, ist allerdings verfrüht. Noch fehlt es an Akzenten auf der Oberseite. Ein Ausbruch über die 2,0 CAD, noch besser ein Ausbruch über die Zone 2,4 / 2,5 CAD würde das Chartbild entspannen… Auf der Unterseite gilt weiterhin: Sollte es unter die 1,54 CAD gehen, muss die Lage neu bewertet werden.