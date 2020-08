Die beiden Flaggschiffe Jira und Trello zählen auf diesem Gebiet zu den meistgenutzten Cloudlösungen. Jira dient anderen Softwareteams zur Planung und Auslieferung ihrer selbstentwickelten Software. Es managt Arbeitsprozesse und liefert visuell aufbereitete Echtzeitdaten. Trello ist ein Programm, das einer digitalen Pinnwand ähnelt, auf der Projekte und Aufgaben von unterschiedlichen Teams geplant und in ihrem Fortschritt verfolgt werden können.

Über CANSLIM

CANSLIM-Unternehmen zeichnen sich durch exorbitant hohes Wachstum aus, was sich an der Börse in deutlich höheren Aktienbewertungen niederschlägt.

Der Zugriff auf die eigenen Trello-Boards ist synchron von jedem mobilen Endgerät möglich. Trotz durchaus vorhandener Konkurrenz konnten sich Trello und Jira an die Spitze derartiger Workflow-/Teamlösungen setzen. Anleger honorieren die doppelte Marktführerschaft mit einer selbst für Nasdaq-Verhältnisse mehr als üppigen Bewertung: So liegt Atlassians Börsenwert derzeit bei dem rund 24-Fachen der für das Geschäftsjahr 2020/21 erwarteten Umsätze.

Immerhin schreibt das Unternehmen – zumindest auf bereinigter Basis – schon seit mehreren Jahren schwarze Zahlen. Der Blick auf das aktuelle KGV (144) bereitet dennoch Kopfschmerzen. Eine jederzeit mögliche Korrektur, die durchaus auch dem gesamten Techsektor droht, sollte demnach nicht überraschen. Vor dem Hintergrund der ungetrübten Wachstumsperspektive, die Atlassian in den nächsten Jahren anzubieten hat, wäre ein stärkerer Rücksetzer dann aber zugleich eine Einstiegschance.

Autor: Marcus Wessel

Neugierig geworden? Diesen Artikel samt zwei weiterer Wachstumsaktien plus Fazit lesen Sie im neuen Smart Investor 8/2020. Wenn Sie sich für ein Probeabo des Smart Investor entscheiden, erhalten Sie zwei Ausgaben kostenlos.

Dieser Artikel aus der Smart Investor-Ausgabe 08/20 bezieht sich auf Daten, die bis zum 17.07.2020 erfasst wurden.