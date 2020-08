Über CANSLIM

CANSLIM-Unternehmen zeichnen sich durch exorbitant hohes Wachstum aus, was sich an der Börse in deutlich höheren Aktienbewertungen niederschlägt.

Es ist anzunehmen, dass die Niederländer sich ein großes Stück des neu zu verteilenden Wirecard-Kuchens sichern werden. Operativ läuft es ohnehin glänzend: Nach einem sehr dynamischen Geschäftsjahr 2019 mit Bestmarken beim abgewickelten Transaktionsvolumen (plus 51 Prozent), Umsatz (plus 42 Prozent) und operativen Gewinn (EBITDA, plus 54 Prozent) wird Adyen die Rekordserie auch im „Corona-Jahr“ 2020 fortsetzen können.

Das Virus dürfte im ersten Halbjahr allenfalls leichte Bremseffekte hervorgerufen haben: Bereits Anfang April zeigte sich nämlich eine Stabilisierung der über die Plattform abgewickelten Umsätze. Dabei konnten die deutlich rückläufigen Umsätze im Bereich Reisen durch Mehrgeschäft in anderen Sparten kompensiert werden.

Eine allmähliche Rückkehr zur Normalität könnte auch dem Reisemarkt zu einem Comeback verhelfen. An der Börse erscheint das Adyen-Papier, dem die Aufnahme in den EuroStoxx 50 winkt, als echter Dauersprinter. Seit dem Börsengang im Juni 2018 konnte sich die Aktie mehr als verfünffachen. Der aktuelle Börsenwert von über 41 Milliarden Euro nimmt daher bereits viel des zukünftigen Wachstums vorweg. Andererseits zeigt gerade die Entwicklung der NASDAQ, dass der Hunger auf Wachstumsaktien schon lange nicht mehr so groß war. CANSLIM-Investoren sollten Adyen in jedem Fall auf ihre Watchlist setzen.

Autor: Marcus Wessel

Dieser Artikel aus der Smart Investor-Ausgabe 08/20 bezieht sich auf Daten, die bis zum 17.07.2020 erfasst wurden.