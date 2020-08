Schwacher Dollar hält Emerging Markets weiter im Aufwind

„In China hat bereits eine beachtliche Erholung eingesetzt“, schreibt Chug. „Die jüngsten Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass weitere Schwellenländer dieser Entwicklung folgen. Der Tiefpunkt aus dem April scheint überwunden und es zeichnet sich eine anhaltende Erholung ab.“ Lateinamerika allerdings hinke dieser Entwicklung hinterher.

Chugh sieht zwar weiterhin die Gefahr, dass das Covid-19 Virus die Erholung ausbremsen könne. Gegenwärtig überwögen am Markt aber die Erwartungen, dass sich die Weltwirtschaft, gestützt durch die Stimuli der Geld- und Finanzpolitik, in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 weiter erholen wird. Besonders wichtig für die weitere Entwicklung an den EM-Aktienmärkten sein allerdings der US-Dollar. „Nach vorne gesehen glauben wir, dass die Renditen in den Schwellenländern wahrscheinlich vom Dollar bestimmt werden“, schreibt Chugh. Im Allgemeinen wirke sich ein schwächerer Dollar positiv auf die Schwellenländer aus. „Und gegenwärtig tendiert die US-Währung in Richtung einer strukturellen Baisse“, so Chugh.