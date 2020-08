Bei der Nel ASA Aktie warten die Anleger an der Frankfurter Börse auf neue charttechnische Impulse. Bisher bringt der heutige Handels diese nicht. Die Wasserstoff-Aktie pendelt zwischen 1,692 Euro und 1,762 Euro und liegt aktuell bei 1,701 Euro rund einen halben Prozentpunkt in der Verlustzone. Wichtige charttechnische Signalzonen kann der Aktienkurs des norwegischen Unternehmens im bisherigen Handelsverlauf also nicht durchscheiden. ...