Falschgeldzahlen gestiegen - deutlich mehr 'Movie Money'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nachgemachte Geldscheine als Spielgeld oder Filmrequisite - sogenanntes Movie Money - haben die Falschgeldzahlen in Deutschland nach oben getrieben. Im ersten Halbjahr 2020 zogen Polizei, Handel und Banken gut 34 100 Blüten aus dem Verkehr. Das waren 24 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2019, wie die Deutsche Bundesbank am Freitag in Frankfurt berichtete.

Gestiegen ist insbesondere die Zahl der 10- und 20-Euro-Fälschungen. "Dabei handelte es sich vor allem um einfache Druckfälschungen ohne Sicherheitsmerkmale", erläuterte Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann. Eigentlich seien diese Fälschungen leicht zu erkennen. "Es steht sogar "Movie Money" auf der Vorderseite oder "Prop copy" auf der Rückseite." Beermann appellierte an die Menschen, genau hinzuschauen.