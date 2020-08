HeidelbergCement (HC) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Die Kernaktivitäten des Konzerns umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Die am 30. Juli veröffentlichten, tiefroten Halbjahreszahlen fielen mit der Veröffentlichung schlechter Konjunkturzahlen aus den USA zusammen, worauf der Aktienkurs des konjunkturabhängigen Konzerns 8 % in zwei Handelstagen abgeben musste. Das Papier hat ein Beta von 1,45 und konnte die starken Verluste im Bezug zur Benchmark DAX die letzten Handelstage wieder aufholen und auf Monatssicht besser abschneiden als der deutsche Leitindex. Die Marktteilnehmer setzen vermehrt darauf, dass die Baukonjunktur in den von HC bearbeiteten Märkten wieder anziehen könnte.

.

Zum Chart

.

Der Kurs von HC hat seit Anfang 2018 bis Mitte März 2020 für Long-Investoren nicht viel Freude zu bieten. Eine Seitwärtsbewegung im gesamten Jahr 2019 ließ die Investoren kurz hoffen, bevor der Corona Sell Off in der Spitze für weitere 54 % an Kursverlust sorgte. In der Gegenbewegung hat der Kursverlauf einen Aufwärtstrend ausgebildet, der trotz des mini Sell Offs in den letzten zwei Julitagen 2020 noch intakt ist. Als nächstes sollte der wichtige Widerstand bei 52,82 Euro ins Visier genommen werden. Es erscheint wahrscheinlich, dass die Marke von 52,82 Euro zumindest einmal getestet wird, bevor weiteres Kurspotential auszuschöpfen ist. Sollte der Kurs von HC wieder auf Vorkrisenniveau steigen, bedeutet dies einen Zugewinn von 20 %. In den Jahren 2021 und 2022 wird mit zweistelligem Gewinnwachstum gerechnet, wenn die Covid-19 Pandemie unter Kontrolle gebracht wird.