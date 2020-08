PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Mit angezogener Handbremse sind Europas Aktienmärkte angesichts der weiter zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China in die neue Woche gestartet. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone gab am Montag anfängliche Kursgewinne rasch wieder ab und notierte am späten Vormittag mit 0,14 Prozent moderat im Minus bei 3248 Punkten.

In Paris trat der Cac 40 mit 4887 Zählern quasi auf der Stelle, in London verbuchte der FTSE 100 ein Plus von 0,1 Prozent auf 6039 Punkte.