Varta – einen Gang raus nehmen

Varta war einer unserer Favoriten im Juli. Die Aktie hat seitdem eine sehr schöne Performance hingelegt und in den letzten Tagen den Schalter umgelegt. Bei 115 Euro können Sie nun Gewinne kassieren. Wir empfehlen aus spekulativen Positionen einen Teil herauszunehmen. Wir hatten die Aktie zu 95 Euro empfohlen. Zuvor konnte man schon Gewinne bei 103 Euro sichern. So lassen sich volatile Aktien wie Varta abbilden. Videos, Research, Depots und Trading-Ideen erhalten Sie täglich mehrfach in unserem Börsendienst.

Unser Beitrag vom 16.07:

Varta bleibt derzeit um 100 Euro sehr volatil. Am Mittwoch hatten wir unseren Lesern geraten, spekulative Gewinne bei 103 Euro zu sichern. Derzeit ist die Aktie zu 98 Euro zu haben. Richtung 95 Euro steigen Sie wieder ein via Turbo-Bull KB24K3 oder UD75TY.