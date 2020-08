Die Aktien der großen Technologieaktien zeigen Ermüdungserscheinungen. Gleichzeitig springen nun die Blue Chips aus den Sektoren an, die der Rally bei Apple & Co. in den vergangenen Tagen hinterherhinkten. Eine Sektorrotation innerhalb des Marktes ist der Idealfall für die laufende Aufwärtsbewegung an den Börsen. Die Technologieaktien könnten auf hohem Niveau bleiben, während die Marktbreite durch eine Aufholjagd bei den schwächeren Aktien zunimmt. Dies würde die Stabilität der Aufwärtsbewegung erhöhen.

Zudem hofft man an der Börse, dass die am Wochenende von US-Präsident Trump unterzeichneten Dekrete Bewegung in die Verhandlungen im Kongress bringen könnten. Eine Einigung über eine Anschlussfinanzierung bis zum Jahresende ist auch deshalb wahrscheinlich, weil im November Wahlen stattfinden. Keiner wird die Schuld dafür übernehmen wollen, dass man sich nicht geeinigt hat.