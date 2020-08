Die Aktien von Ölproduzenten sehen sich weiterhin großen Herausforderungen gegenüber. Auch die Aktie des US-amerikanischen Konzerns Chevron ist zuletzt in schwieriges Fahrwasser geraten.

In unserer Kommentierung vom 31.07. hieß es unter anderem „[…] Mittlerweile steuert der Wert auf den wichtigen Unterstützungsbereich von 82,5 / 80,0 US-Dollar zu. Sollte es darunter gehen, könnte es heikel werden. In diesem Fall würde die Zone 73,0 / 67,0 US-Dollar in den Fokus rücken. Aus charttechnischer Sicht würde erst ein Comeback der Aktie oberhalb der 90er Marke die Lage etwas entspannen. Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage wäre das aber veritabler Kraftakt.“

In der Folgezeit setzte sich Seitwärtsbewegung fort. Die Aktie wurde auf der Oberseite vom Bereich um 92,0 US-Dollar in Schach gehalten. Dagegen blieben Rücksetzer auf den eminent wichtigen Supportbereich von 82,5 / 80,0 US-Dollar beschränkt.

Aufgrund der Relevanz der Begrenzungen könnte ein Verlassen der aktuellen Range ein starkes Signal liefern. Die Frage ist derzeit nur, in welche Richtung die Aktie die Spanne auflösen wird. Bei einem Ausbruch über die 92,0 US-Dollar würden die 95,5 US-Dollar oder gar 103,0 US-Dollar als potentielle Bewegungsziele warten. Bei einem Rutsch unter die 80,0 US-Dollar könnte zügig die Zone 73,0 / 67,0 US-Dollar aktuell werden.