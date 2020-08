Silber musste in den letzten Handelstagen seinem eminent hohen Rallytempo Tribut zollen und konsolidiert. Dieser Konsolidierung ging noch einmal ein Vorstoß in Richtung 30,0 US-Dollar voraus, der sozusagen den (bisherigen) Höhepunkt der Silberhausse markiert.

Ordnen wir die jüngste Preisentwicklung zunächst ins übergeordnete Bild ein. Hierzu haben wir einen 10-Jahres-Chart auf Monatsbasis bemüht.

In diesem ist sehr schön das entscheidende Kaufsignal zu sehen, das sich mit dem Ausbruch über die Zone 25,0 / 26,3 US-Dollar installierte und den Weg in Richtung 30,0 US-Dollar ebnete. Ein Durchmarsch über die 30er Marke wäre in Anbetracht der vorherigen Rally wohl auch des Guten zu viel gewesen. So initiierte das Erreichen der 30er Marke Gewinnmitnahmen. Bislang verläuft die Konsolidierung aus unserer Sicht aber in geordneten Bahnen, was Silber wiederum die Chance ermöglichen sollte, jederzeit wieder Vorstöße auf der Oberseite lancieren zu können. Schauen wir auf den aktuellen 6-Monats-Chart.

Im besten Fall gelingt es Silber, die aktuelle Konsolidierung weiterhin oberhalb von 26,3 / 25,0 US-Dollar zu begrenzen. Sollte es hingegen unter die 25,0 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall wäre aus charttechnischer Sicht eine Ausdehnung der Bewegung auf 22,3 US-Dollar (Cluster aus dem Jahr 2014) oder gar 21,1 US-Dollar (Verlaufshoch aus dem Jahr 2016) möglich. Darunter sollte es jedoch nicht mehr gehen, anderenfalls ist das kurzfristig bullische Szenario auf den Prüfstand zu stellen.

Kurzum: Silber konsolidiert und das ist nach der zurückliegenden Rally sogar wichtig. Der kurzfristige Aufwärtstrend ist intakt, was wiederum die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung nährt. Zudem hat sich in den letzten Handelstagen infolge der Konsolidierung eine symmetrische Dreiecksformation (orange) ausgebildet, die einen stärkeren Bewegungsimpuls in Aussicht stellt. In welche Richtung sich dieser vollziehen wird, ist freilich offen. Vor diesem Hintergrund liegen die wichtigen Zonen bei 25,0 / 26,3 US-Dollar auf der Unterseite sowie 29,9 US-Dollar auf der Oberseite.