Dow Jones Index – Neuer Rallyschub voraus

Die laufende Trading-Woche hat einige Highlights zu bieten. Ebenfalls gibt es Quartalszahlen von Unternehmen aus dem Softwarebereich. Die Anleger konzentrieren sich vor allem auf Branchengrößen wie Palo Alto Networks, Salesforce und Okta. Später in der Woche, wird das jährliche geldpolitische Symposium der Federal Reserve Bank (Fed) in Jackson Hole, Wyoming (USA) stattfinden.

Mit einem fulminanten Wochenstart eröffnet der Dow-Jones-Index die aktuelle Börsenwoche. Die Food and Drug Administration (FDA) gab am Sonntag bekannt, dass sie die Verwendung von Rekonvaleszenzplasma, dem antikörperreichen Blutbestandteil von genesenen Covid-19-Patienten, für die Behandlung schwerer Fälle von Coronavirus infektionen genehmigt hat.

Virtuelles Symposium in Jackson Hole

Am Donnerstag und Freitag treffen sich Zentralbänker und Wirtschaftswissenschaftler virtuell zum 44. jährlichen wirtschaftspolitischen Symposium der Federal Reserve Bank of Kansas City zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Navigation the Decade Ahead": Auswirkungen auf die Geldpolitik. Die Veranstaltung wird für die Öffentlichkeit per Live-Streaming übertragen.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird am Donnerstag über die aktuelle geldpolitischen Situation und dem Ziel der Zentralbank sprechen. Die Überprüfung des geldpolitischen Rahmens der Fed wird die Diskussionen widerspiegeln, die u. a. die Herausforderungen von niedrigen Zinssätze und einer anhaltend niedrigen Inflation ausmachen.

US 30 Index Chart

Der US 30 Index katapultiert sich heute direkt an das Augusthoch bei 28.153 Punkten. Bei einem Anstieg darüber könnte sich eine neue Rallyphase in Richtung 29.579 Punkte etablieren. Der gesetzte Tiefpunkt am vergangenen Donnerstag bei 27.449 Punkte würde dann als kurzfriste Kontrollmarke dienen, die den Aufwärtstrend unterstützt.

