Noch Ende März markierte der Euro nach einer vorausgegangenen und sehr steilen Rallye bei 369,58 HUF seinen vorläufigen Höhepunkt, anschließend setzte eine Konsolidierungsphase mit Abschlägen auf grob 342,54 HUF und den dort verlaufenden 200-Tage-Durchschnitt ein. Nach einem abermaligen Test Anfang dieses Monats nahmen sich Käufer das Paar wieder vor und trieben den Euro im gestrigen Handel dynamisch an seine kurzfristige Abwärtstrendlinie bestehend seit Ende April voran. Ein Ausbruch darüber könnte nun ein kleines Folgekaufsignal aktivieren und damit frische Handelsansätze eröffnen.

Ausbruch abwarten

Wie so häufig, kommt ein Kaufsignal erst nach einem nachhaltigen Sprung mindestens über 356,00 HUF zustande. Besser wäre es einen Anstieg über 357,50 HUF abzuwarten, damit Aufwärtspotenzial zunächst in den Bereich der Aprilzwischenhochs bei 363,4124 HUF freigesetzt werden kann. Darüber bestünde schließlich die Möglichkeit an die aktuellen Jahreshochs von 369,58 HUF anzuschließen. Als Investmentvehikel kann hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC40M1 zum Einsatz kommen. Rücksetzer können in der aktuellen Ausbruchsphase immer wieder vorkommen, aber erst unterhalb eines Niveaus von 352,85 HUF läuft das Paar Gefahr zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt bei 349,06 HUF zurückgeworfen zu werden. Darunter müsste schließlich noch einmal der 200-Tage-Durchschnitt bei 145,36 HUF als Unterstützung zum Tragen kommen.