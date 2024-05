Alphabet und Microsoft lösten am vergangenen Freitag, dem 26. April, eine Rallye bei den Technologiewerten aus. Die beträchtlichen Kurszuwächse der beiden Technologieriesen halfen bei Meta ebenfalls, den Kurssturz vom vergangenen Donnerstag etwas zu mildern. Auch Intel steht mit einem Weltmarktanteil von 4 Prozent auf der falschen Seite der weltweit boomenden Investitionen in die KI-Infrastruktur und muss auch am Aktienmarkt Federn lassen. Im Gegensatz dazu konnte AMD die seit Anfang März 2024 angelaufenen Kursverluste wieder etwas eingrenzen. War AMD in der Vergangenheit bei CPUs der erste Verfolger von Intel, ist jetzt NVIDIA an die Stelle von Intel getreten. Auch diesmal liegt der Weltmarktanteil AMDs bei KI-Halbleitern bei rund 12 Prozent. Zum Vergleich dazu hält NVIDIA einen Anteil von 84 Prozent.

Zum Chart