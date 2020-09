Gestern wieder ein gemischtes Bild für die Aktienmärkte - aber auffallend ist derzeit, dass das Angstbarometer VIX zuletzt deutlich zulegen kann. Warum ist das so? Steigt das Absicherungsbedürfnis nach der immensen Rally und dem besten August für die Aktienmärkte seit dem Jahr 1986? Gestern nur der Nasdaq deutlich im Plus, aber die Anstiege von Apple und vor allem Tesla (insgesamt ein Zugewinn von 100 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung) kaschiert, dass deutlich mehr Aktien im Nasdaq gefallen als gestiegen sind. Die Geschichte zeigt, dass Anstiege des S&P 500 bei gleichzeitigem Anstieg des VIX eine bevor stehende, meist sehr heftige Bewegung der Aktienmärkte nasc unten ankündigte. Ist das diesmal auch so?

