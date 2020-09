---------------------------------------------------------------------------

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten



Name: Heidelberger Druckmaschinen AG Straße, Hausnr.: Kurfürsten-Anlage 52-60 PLZ: 69115

Ort: Heidelberg

Deutschland

Legal Entity Identifier (LEI): 529900ZM98OISTG16932

2. Grund der Mitteilung



X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

X Sonstiger Grund:

interne Umstrukturierung auf einer Ebene oberhalb des direkten Aktionärs, Masterwork Machinery S.à r.l.



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen



Natürliche Person (Vorname, Nachname): Li Li

Geburtsdatum: 30.06.1971



4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



Masterwork Machinery S.à r.l.



5. Datum der Schwellenberührung:



03.09.2020



6. Gesamtstimmrechtsanteile



Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG 7.b.2.)

neu 8,46 % 0,00 % 8,46 % 304.479.253 letzte 8,46 % 0 % 8,46 % / Mittei-

lung



7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)



ISIN absolut in %

direkt zugerechnet direkt zugerechnet (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) DE0007314007 0 25.743.777 0,00 % 8,46 % Summe 25.743.777 8,46 %



b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG



Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech- Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG



Art des Fällig- Ausübungs- Barausgleich oder Stimm- Stimm- Instru- keit / zeitraum / physische rechte rechte ments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:



Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %, wenn 3% oder wenn 5% oder wenn 5% oder höher höher höher Li Li % % % Tianjin Mingxuan % % % Investment Co.,

Ltd.

Masterwork 8,46 % % 8,46 % Machinery S.à r.l.



9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Diese freiwillige Konzernmeldung wird von Frau Li Li im Rahmen einer vereinfachenden Umstrukturierung der indirekten Beteiligung an der Heidelberger Druckmaschinen AG veröffentlicht. Masterwork Group Ltd. hat

alle ihre Anteile an Masterwork Machinery S.a.r.l. (und damit indirekt ihre Beteiligung an der Heidelberger

Druckmaschinen AG) an ihren Mehrheitsaktionär übertragen.

Datum



08.09.2020



---------------------------------------------------------------------------

09.09.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG

Kurfürsten-Anlage 52-60

69115 Heidelberg

Deutschland

Internet: www.heidelberg.com



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1129385 09.09.2020



°