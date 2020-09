War der gestrige Anstieg der Aktienmärkte - vor allem der US-Tech-Werte - nur ein "dead cat bounce"? Also faktisch die Illusion, dass die Korrektur vorbei ist - was sich dann aber als falsch heraus stellt? Noch ist das unklar, aber die Korrektur vor allem beim Nasdaq war so schnell und so heftig, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Aktienmärkte mindestens noch vor einer weiteren Abwärtswelle stehen - zumal derzeit die Saisonalität wieder in Kraft zu sein scheint und der September gerade in US-Wahljahren ein sehr volatiler Monat ist. Heute im Fokus der Märkte die Brexit-Verhandlungen (sieht alles nach "no deal" aus), die EZB-Sitzung und die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe..

Das Video "War das nur ein Dead Cat Bounce?" sehen Sie hier..