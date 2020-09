Kupfer und Nickel unter Druck - Marktteilnehmer zurückhaltend

Anzeige

London 10.09.2020 - Die Metallpreise zeigen sich am Donnerstag teils deutlich leichter. Die Marktteilnehmer halten sich am Mittag zurück. Vor der Pressekonferenz der EZB halten sich die Investoren zurück.



Die Metallpreise lagen an der Shanghai Futures Exchange im Tagesverlauf bereits unter Druck. Nachdem sich die Metallpreise in den vergangenen Wochen erholen konnten, kommt es nun zu Gewinnmitnahmen, obgleich die Unterstützung insgesamt als gut gilt.