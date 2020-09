Ölpreise nach neuer Korrektur schwach - Brent-Rohöl unter 40 USD

Anzeige

London 11.09.2020 - Die Ölpreise liegen am Freitag wieder unter Druck. Die Rohölbestände in den USA sind zuletzt wieder gestiegen. Gleichzeitig war die Erholung der Förderung nur moderat.



Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,0 Mio. Barrel auf 500,4 Mio. Barrel gestiegen. Die Bestände lagen damit um 14 Prozent über dem Fünf-Jahresschnitt. Die Bestände von Benzin sind um 3,0 Mio. Barrel gesunken, bei den Destillaten war ein Rückgang um 1,7 Mio. Barrel zu verzeichnen.