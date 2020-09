Mit neuen Memory Express-Zertifikate plus auf die Bayer-, die Nokia- und die Royal-Dutch-Aktie können Anleger in den nächsten Jahren bei einem bis zu 20-prozentigen Kursrückgang der Aktien Bonuszahlungen von 6,25 bis 9,50 Prozent für jede Beobachtungsperiode erhalten.

Derzeit bietet die Landesbank Baden-Württemberg Memory Express-Zertifikate plus auf die Bayer- (ISIN: DE000BAY0017), die Nokia- (ISIN: FI0009000681) und die Royal Dutch-Aktie (ISIN: GB00B03MLX29) mit 20-prozentigen Sicherheitspuffern zur Zeichnung an. Während das Zertifikat auf die Bayer-Aktie (ISIN: DE000LB2JW92) Renditechancen von 6,25 Prozent ermöglicht, bietet das Zertifikat auf die Nokia-Aktie (ISIN: DE000LB2JWC0) sogar eine Renditechance von 9,50 Prozent pro Bewertungsperiode an. Am Beispiel des Memory Express-Zertifikates plus auf die Royal Dutch Shell-Aktie (ISIN: DE000LB2JWE6) soll die Funktionsweise dieser Zertifikate veranschaulicht werden.

7,75% Zinsen, 20% Schutz

Der Royal Dutch-Schlusskurs vom 5.10.20 wird als Startwert für das Zertifikat festgeschrieben. Bei 80 Prozent des Startwertes wird sich die Barriere befinden. Die für jede Beobachtungsperiode (die erste dauert 14,5 Monate) in Aussicht stehende Zinszahlung beträgt 7,75 Prozent. Notiert die Aktie an einem der ab der zweiten Beobachtungsperiode im jährlichen Abstand angesetzten Bewertungstage auf oder oberhalb der vorzeitigen Rückzahlungslevels, der am ersten Bewertungstag mit dem Startwert identisch ist, dann wird das Zertifikat inklusive der Zinszahlung vorzeitig zurückbezahlt. In den nachfolgenden Laufzeitjahren werden die vorzeitigen Tilgungslevels im Sinne der Anleger jeweils um fünf Prozent gesenkt.

Bei einem Aktienkurs an einem der Bewertungstage zwischen Barriere und Startwert wird nur der Zinskupon ausgeschüttet. Unterschreitet die Aktie an einem der Stichtage die Barriere, dann fällt die Zinszahlung aus. Diese wird nachbezahlt, wenn sich der Aktienkurs an einem der nachfolgenden Bewertungstage wieder oberhalb der Barriere befindet.

Befindet sich die Royal Dutch-Aktie am letzten Bewertungstag (18.12.26) mit mindestens 20 Prozent im Vergleich zum Startwert im Minus, dann wird das Zertifikat mittels einer am 5.10.20 ermittelten Anzahl von Royal Dutch-Aktien getilgt, wobei der Gegenwert des Bruchstückanteils ausbezahlt wird.

Die Memory Express-Zertifikate plus, maximale Laufzeit bis 29.12.26, können noch bis 5.10.20 mit 1.000 Euro plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Zertifikate ermöglichen in maximal 6 Jahren und 2,5 Monaten – sofern sie nicht vorzeitig zurückbezahlt werden – bei einem bis zu 20-prozentigen Kursrückgang der Aktien Bonuszahlungen von 6,25 bis 9,50 Prozent für jede Beobachtungsperiode.