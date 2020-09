Ölpreise erholt - Brent-Rohöl bleibt um 40 USD

Anzeige

London 14.09.2020 - Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenauftakt etwas fester, können ihre jüngsten Verluste aber noch nicht wieder ausgleichen- Brent-Rohöl bleibt unter 40 USD. Im Gold von Mexiko laufen erneut Vorbereitungen zur Evakuierung von Förderanlagen.



Für die Marktteilnehmer ist die Lage an den Ölmärkten weiterhin schwierig einzuschätzen. So begrenzen die OPEC+ Staaten weiterhin das Angebot, was einen stärkeren Verfall der Preise verhindert. Gleichzeitig scheint diese Begrenzung aber auch bitter nötig, da die Nachfrage weiter schwächelt, wie unter anderem am erneuten Anstieg der Nachfrage nach Öltankern zur Lagerung von Rohöl zu sehen ist.