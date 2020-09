STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger setzen auf Amazon

Nach dem schwungvollen Auftakt geht dem DAX bis zum Mittag die Puste aus. Aktuell tritt der deutsche Leitindex bei rund 13.200 Punkten auf der Stelle. Durch Impfstoff-Hoffnungen, die Sitzung der US-Notenbank, den Brexit und Co. dürfte es in dieser Woche allerdings nicht an Impulsen fehlen. Amazon & BioNTech gewinnen

Als meistgehandelte Aktie der Stuttgarter Anleger klettert BioNTech zum Wochenstart um 3,6% auf 57 Euro. Am Samstag wurde bekannt, dass BioNTech die Studie für einen Impfstoff gegen das Coronavirus in dieser Woche von 30.000 Probanden auf nun 44.000 Teilnehmer ausweiten will. Auch die Pläne einer Zulassung bereits im Oktober wurden erneut bekräftigt. Knapp drei Millionen Euro beträgt der Umsatz bei Amazon bis zum Mittag - damit ist die Aktie Spitzenreiter in Stuttgart und legt 1,7% zu. Bis zum Allzeithoch von 2.995 US-Dollar, das Amazon Anfang September markierte, fehlen beim derzeitigen Kurs von 2.675 Euro noch knapp 12%. Ebenfalls rege gehandelt wird am Montag die Nel ASA-Aktie, die bei einem Minus von 6,7% deutlich Federn lässt. Am Morgen stimmte die norwegische Börsenaufsicht der geplanten Kapitalerhöhung zu. Mit dem frischen Geld sollen bei Nel ASA Forschung und Entwicklung weiter vorangetrieben werden.

Börse Stuttgart TV

Unser Aktienhändler Jürgen Dietrich stellt sich den Fragen der Community und verrät, wie er zu seinem Job kam, wie sein Arbeitsalltag aussieht und wie oft er "Wolf of Wall Street" gesehen hat. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=8X--5HEXVk8