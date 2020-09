Zwei Schritte vor, ein Schritt zurück – so oder so ähnlich könnte man die jüngste Entwicklung bei Palladium zusammenfassen. Die ganz große Aufwärtsdynamik ist bei dem Edelmetall noch nicht auszumachen. Das Ganze erinnert mehr an einen Abnutzungskampf mit den Widerständen; allerdings kann das Edelmetall hierbei durchaus Erfolge vorweisen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 02.09. hieß es unter anderem „[…] Damit war der Weg in Richtung 2.330 US-Dollar frei. Diese aus unserer Sicht entscheidende Hürde musste überwunden werden, um den so wichtigen Befreiungsschlag landen zu können. Damit wäre die Bodenbildung entscheidend vorangekommen. Zudem hätte sich für Palladium weiteres Aufwärtspotential eröffnet. Doch in diesem entscheidenden Moment verpasste es Palladium, diese Vorentscheidung zu erzwingen… Dass es Palladium nicht gleich im ersten Anlauf gelang, die 2.330er Marke mit Pauken und Trompeten zu überspringen, ist zwar „ärgerlich“, aber noch kein Beinbruch. Noch hält sich Palladium oberhalb von 2.250 US-Dollar und befindet sich damit in einer vergleichsweise komfortablen Lage, um jederzeit erneut Vorstöße in Richtung 2.330 US-Dollar lancieren zu können. Kurzum: Palladium hat die erste Chance „vergeigt“, auf der Oberseite eine wichtige Weichenstellung zu erzwingen. Solange das Edelmetall aber oberhalb von 2.250 US-Dollar notiert, befindet es sich in einer vergleichsweise guten Ausgangslage. Unter die 2.050 US-Dollar sollte es nun jedoch nicht gehen. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.“

In der Folgezeit wurde es spannend. Palladium konnte die 2.250 US-Dollar weiterhin verteidigen und blieb somit im Spiel! Schließlich gelang es dem Edelmetall doch, den Widerstandsbereich um 2.330 US-Dollar aufzubrechen. Der Weg in Richtung 2.400+ US-Dollar, dass das nächste Widerstandscluster darstellt(e), war frei. Palladium verpasste es bislang jedoch, in dieser entscheidenden Phase nachzusetzen und signifikant über die 2.400+ US-Dollar vorzustoßen.

Kurzum: Noch tut sich Palladium schwer damit, den nächsten Schritt zu vollziehen. Das Edelmetall muss hierzu signifikant über die 2.400er Marke setzen. Aber, was nicht ist, kann ja noch werden. Solange Palladium oberhalb von 2.250 US-Dollar notiert, hält das Edelmetall aus unserer Sicht alle Trümpfe in der Hand. Nur darunter sollte es in der aktuellen Phase nicht gehen.