DGAP-Ad-hoc: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Joint Venture

Eckert & Ziegler betreibt Tumorbestrahlungsgeschäft künftig über TCL Healthcare Equipment



18.09.2020 / 11:30 CET/CEST

Berlin, 18.09.2020. Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (EZAG) beabsichtigt. ihr Geschäft mit Tumorbestrahlungsgeräten künftig über die chinesische TCL Healthcare Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (TCL) zu betreiben. Die beiden Firmen unterzeichneten dazu heute einen Vorvertrag, der vorsieht, dass EZAG die Gerätesparte mit den sogenannten Afterloadern (HDR Brachytherapie) in eine separate Gesellschaft einbringt, an der TCL 51% der Anteile erwerben soll. Der Umsatz mit HDR-Brachytherapieprodukten betrug im Geschäftsjahr 2019 rund 11 Mio. EUR. Die Transaktion soll bis Ende des Jahres 2020 abgeschlossen sein.