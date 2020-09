Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold ging mit einem satten Plus von über 6 Prozent aus dem Freitagshandel und verabschiedete sich damit in überaus aussichtsreicher Position ins Wochenende. Damit konnte sich die Aktie zudem erfolgreich gegen die aktuellen Konsolidierungstendenzen im Goldsektor stemmen. Aufgrund der überaus interessanten charttechnischen Konstellation dürfte die nächste Woche unter der Frage „Kann die Aktie das Rallyszenario entfesseln?“ stehen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 30.08. unter anderem „[…] Ein Wochenschluss oberhalb der 9,0 US-Dollar wäre aus charttechnischer Sicht noch besser gewesen, doch Börse ist bekanntlich kein Wunschkonzert. Nachdem zuletzt der Bereich um 8,5 US-Dollar im Fokus stand, verlagerte sich das Handelsgeschehen in der zweiten Wochenhälfte in Richtung 9,0 US-Dollar. Die Aktie konnte hierbei bereits den kurzfristigen Abwärtstrend verlassen und sich so etwas Luft verschaffen. Der Auftakt zur neuen Handelswoche könnte richtungsweisenden Charakter haben. Ein Ausbruch über 9,0 US-Dollar könnte bereits den Weg in Richtung 10,0 US-Dollar ebnen. Im Idealfall halten nun bereits die 8,5 US-Dollar etwaigen Rücksetzern stand. In jedem Fall sollte es in der aktuellen Konstellation nicht mehr unter die 7,66 / 7,85 US-Dollar gehen.“.



In der Folgezeit dauerte es noch eine Weile, bis sich das Aufwärtsszenario durchsetzen konnte. Zunächst musste der Wert dem Druck standhalten, bildete hierbei aber im Bereich von 8,3 / 8,2 US-Dollar einen tragfähigen Boden aus. In den letzten Handelstagen arbeitete sich die Goldaktie weiter nach oben und konnte hier mit dem Ausbruch über die 9,0 US-Dollar erste Akzente auf der Oberseite setzen. Der gestrige Freitag (18.09.) brachte dann aber Schwung in die Sache. Die Aktie lief das markante 52-Wochen-Hoch im Bereich von 10,2 US-Dollar an, das im August dieses Jahres ausgebildet wurde. Kurzzeitig übersprang die Aktie sogar diese Hürde und bildete mit 10,3 US-Dollar ein neues Verlaufshoch aus. Zum Handelsausklang hin setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein, die die Aktie noch einmal auf die Marke von 10,0 US-Dollar führten.

Unter charttechnischen Aspekten wäre es sicherlich besser gewesen, wenn die Aktie die Handelswoche signifikant oberhalb von 10,2 US-Dollar (altes Hoch) hätte beenden können. Nichtsdestotrotz hält die Aktie nun alle Trümpfe in der Hand, in der neuen Handelswoche die Rally zu entfesseln. Obacht ist allerdings geboten, sollte es unter die 9,0 US-Dollar gehen. Sollte es dann sogar unter die 8,2 US-Dollar gehen, muss die Lage komplett neu bewertet werden.

Maßgeblichen Anteil am starken Freitagshandel dürfte die aktualisierte Planung des Unternehmens gehabt haben. Kinross Gold erwartet, im Jahr 2021 2,4 Mio. Goldäquivalent (+/-5 Prozent) aus dem Boden zu holen. In den Jahren 2022 und 2023 sollen es 2,7 Mio. Unzen Goldäquivalent (+/-5 Prozent) bzw. 2,9 Mio. Unzen Goldäquivalent (+/-5 Prozent) sein. Das erfreute den Markt und machte der Aktie am Freitag zunächst Beine…