Gibt der Dow Jones-Index in den nächsten Monaten weiter nach, dann wird sich eine Investition in Put-Optionsscheine bezahlt machen.

Der 38-prozentige Absturz des Dow Jones-Index (ISIN: US2605661048) von seinem im Februar 2020 bei 29.568 Punkten erreichten Allzeithoch auf bis zu 18.213 Punkte (23.3.20) war für den US-Index ein historisches Ereignis. Auch die in den seit Ende März 2020 einsetzende Rally der US-Aktienindizes und somit auch des Dow Jones-Index war durchaus bemerkenswert. In den vergangenen Wochen kam die Aufwärtsbewegung allerdings ins Stocken. Verzeichnete der Index noch am 3.9.20 bei 29.200 Punkten den höchsten Stand nach dem Corona-Crash, so notierte er am 21.9.20 zeitweise sogar unterhalb von 27.000 Punkten.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die vor allem von den Tech-Werten beflügelte Rally der vergangenen Monate übertrieben war, und die dem Markt nach dem starken Kursanstieg eine normale, kräftige Korrektur prognostizieren, könnte eine Investition in Put-Optionsscheine mit langer Restlaufzeit interessant sein.