Nachdem hier auf dem Kanal am 6.2.2024 eine Kupfer-Analyse mit einem entsprechenden Discount Call vorgestellt wurde, wird es nun bei Kupfer interessant für die Short-Seite. Die verschiedenen Vorfilter (Saisonalität, Sentiment, CoT-Daten) zeigen eine potenzielle Abwärtsbewegung auf. Zudem notiert der Kupferpreis gerade in einem deutlichen Widerstandsbereich. Mit einem Discount Put Optionsschein der DZ Bank (WKN: DJ9PWY) lässt sich aktuell eine Seitwärtsrendite von 17,64% (33,92% p.a.) erzielen. Mehr dazu in diesem Video.