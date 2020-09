Stolz wie Oskar markierte das Wertpapier der Bank of Amerika zum Jahreswechsel 2019/2020 bei 35,72 US-Dollar noch ihr Verlaufshoch und ließ kaum Zweifel an einer Fortsetzung der bereits im Sommer gestarteten Rallye. Doch der Corona-Crash machte dem Vorhaben einen dicken Strich durch die Rechnung, die Bank of Amerika-Aktie musste auf einen Tiefstwert von 17,95 US-Dollar bis Mitte März zurücksetzen. Seither hat sich zwar eine Erholungsbewegung mit einem entsprechenden Verlaufshoch bei 29,01 US-Dollar eingestellt, die letzten Wochen über allerdings tendierte das Papier grob seitwärts. Im gestrigen Handel kam es schließlich zu einem Aufwärtstrendbruch und damit möglichem Verkaufssignal.

Unter Druck

Die Gründe für das potenzielle Verkaufssignal sind vielfältig, dazu könnten auch die Furcht der Anleger von millionenschweren Klagen wegen eines groß angelegten Geldwäscheskandals zählen. Verbleibt das Wertpapier der Bank of Amerika demnach auf Wochenbasis unterhalb eines Niveaus von 25,30 US-Dollar, würden sich die Anzeichen für eine Korrekturausdehnung in Richtung der Julitiefs bei 22,39 US-Dollar sichtlich mehren. Darunter würde das Papier erst bei 20,10 US-Dollar eine weitere Unterstützung vorfinden, an derer der Wert wieder zur Oberseite abdrehen könnte. Eine echte Überraschung würde dagegen ein direkter Kursanstieg mindestens über 26,25 US-Dollar bringen, in diesem Fall könnten rasch die Augusttiefs bei 27,75 US-Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer rücken, darüber die Spitze der jüngsten Erholungsbewegung bei 29,01 US-Dollar. Der weitere Werdegang müsste dann aber erst noch ausgewertet werden. Kurzfristig wird an dieser Stelle jedoch ein Short-Szenario favorisiert.