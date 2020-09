Wenig überraschend war ob der schwierigen Rahmenbedingungen im Ölsektor auch mit der Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns ConocoPhillips zuletzt kein Blumentopf zu gewinnen. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung musste die Aktie zwar einen weiteren Rückschlag erleiden, zeigt nun aber Ansätze von Gegenwehr. Unternimmt der Wert den Versuch einer Bodenbildung?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 25.08. hieß es unter anderem „[…] Von signifikanten Vorstößen auf der Oberseite war der Wert auch in den letzten Handelstagen und –wochen weit entfernt. Kurzzeitig bäumte sich die Aktie allerdings noch einmal auf, doch der Vorstoß endete im Bereich von 41,5 US-Dollar. Mittlerweile ist die Aktie wieder unter die 40er Marke abgetaucht. Der kurzfristige Abwärtstrend (rot) konnte zwar zunächst verlassen werden, doch ohne die entscheidenden Akzente auf der Oberseite gesetzt zu haben, ist das eher ein Muster ohne Wert. Kurzum: Um für frischen Wind auf der Oberseite zu sorgen, muss die Aktie über die Marken von 41,5 US-Dollar und 45,0 US-Dollar. Auf der Unterseite bieten die Unterstützungen bei 38,0 US-Dollar und 36,5 US-Dollar Halt. Sollte es jedoch unter die 36,5 US-Dollar gehen, ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich.“

In der Folgezeit ebbte der Abgabedruck nicht ab. Die zuletzt noch intakten Unterstützungen bei 38,0 US-Dollar und 36,5 US-Dollar mussten aufgegeben werden. Die Aktie tauchte in Richtung 32,7 US-Dollar ab, ehe eine erste Gegenbewegung zu verzeichnen war.

In diesem Zusammenhang wäre es aus charttechnischer Sicht eminent wichtig gewesen, wenn es der Aktie gelungen wäre, die 36,5 US-Dollar zurückzuerobern. Just in diesem entscheidenden Moment verließen die Aktie jedoch die Kräfte…

Kurzum: In einem nach wie vor schwierigen Umfeld versucht sich die Aktie gegenwärtig an einer Bodenbildung. Um dieses Szenario entscheidend voranzubringen, muss es über die 36,5 US-Dollar gehen, noch besser über die 38,0 US-Dollar. Auf der Unterseite sollte es hingegen tunlichst nicht mehr unter die Marke von 32,7 US-Dollar gehen. Anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.