AllianceBernstein-Experten: Warum Multi-Asset-Anleger ihre Defensiv-Strategien überdenken müssen

Staatsanleihen sind seit Langem die wichtigste defensive Anlageklasse für Multi-Asset-Portfolios. Doch sollten Anleger unter den heutigen außergewöhnlichen Marktbedingungen nicht stärker von anderen defensiven Optionen Gebrauch machen?

Multi-Asset-Anleger hatten schon immer Zugang zu einem vollständigen Instrumentarium von Anlagestrategien, um das Abwärtsrisiko zu verringern. In den letzten vier Jahrzehnten reichte es jedoch aus, sich auf Industrieländer-Staatsanleihen zu fokussieren, die sich als idealer Portfoliodiversifizierer erwiesen und gleichzeitig zuverlässigen Schutz, tiefe Liquidität und bedeutendes Einkommen boten. Selbst in den letzten zehn Jahren, in denen die Renditen niedrig waren, waren die defensiven Eigenschaften von Staatsanleihen beeindruckend. Für Anleger, die in mehrere Anlageklassen investieren, war die Verwendung von Staatsanleihen wie der Kauf einer Versicherung für das Portfolio, für das jedoch eine Prämie gezahlt wurde.

Für die Zukunft ist es jedoch unwahrscheinlich, dass Staatsanleihen diese Rolle in gleichem Maß ausfüllen können. Multi-Asset-Anleger werden ihr defensives Instrumentarium wahrscheinlich flexibler und umfassender nutzen müssen als in der Vergangenheit.