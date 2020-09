Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der scheidende Siemens-Chef Joe Kaeser rechnet mit einem Ausstieg des abgespaltenen Energiekonzerns Siemens Energy aus der Kohlekraftwerkstechnik. Der Vorstand arbeite an einem Konzept, "das Kunden, Mitarbeitern und Aktionären gerecht wird", sagte Kaeser der "Welt am Sonntag". Er ist Aufsichtsratschef des neu geformten Konzerns, der am Montag erstmals an der Börse notiert wird.