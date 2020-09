Die aktuelle Konsolidierung bei Gold und Silber hinterlässt auch im Philadelphia Gold/Silver Index ihre Spuren. Bislang hielt sich der Produzentenindex allerdings vergleichsweise stabil und bildete eine breit angelegte Handelsspanne aus, um die fulminante Rally der Vormonate adäquat konsolidieren zu können. Zuletzt geriet die Unterseite dieser Handelsspanne aber in den Fokus. Eine erste Attacke wurde am Freitag pariert…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 24.08. hieß es unter anderem „[…] Die wichtigen Bereiche liegen bei 160 / 165 Punkte auf der Oberseite sowie bei 140 Punkten und 131 Punkten auf der Unterseite. Noch ist das bullische Szenario intakt. Die Konsolidierung ist vor dem Hintergrund der vorherigen Rally sogar zu begrüßen; sofern es dabei bleibt und sie sich in geordneten Bahnen abspielt. Oberhalb von 165 Punkten würde sich das Rally-Szenario reaktivieren. Dagegen müsste ein Rutsch unter die 131er Marke eine Neubewertung der Lage nach sich ziehen.“

Die Kursentwicklung in den letzten Handelswochen spielte sich in einer Spanne von 160 / 165 Punkte auf der Oberseite sowie 140 Punkte auf der Unterseite ab. Nachdem zur Monatsmitte noch einmal ein vielversprechender Vorstoß auf die Oberseite der Handelsspanne zu beobachten war, verlagerte sich das Handelsgeschehen in den letzten Handelstagen verstärkt in Richtung der Unterseite. In der zweiten Hälfte der abgelaufenen Handelswoche wurde es dann spannend, als zum Angriff auf die 140er Marke geblasen wurde. Kurzzeitig geriet die Unterstützung ins Wanken. Sie wurde auch unterschritten. Am Freitag folgte jedoch der Konter. Der Philadelphia Gold/Silver Index ging mit einem Plus und über der 140er Marke liegend ins Wochenende.

Für den Index läuft derzeit eine wichtige Phase. Die nächsten Handelstage versprechen vor diesem Hintergrund Spannung. Die Zone um 140 Punkte dürfte zunächst weiter im Fokus bleiben. Möglicherweise stellt der Rücksetzer unter die 140er Marke bereits eine Art Marktbereinigung dar, doch um dieses Szenario voranzubringen, muss es in den nächsten Tagen deutlich nach oben gehen. Eine Ausdehnung der Bewegung auf 131 Punkte ist noch nicht vom Tisch, sollten die 140 Punkte erneut unterschritten werden… Kurzfristig könnte es im Philadelphia Gold/Silver „ruppig“ bleiben. Mittel- bis langfristig sollten aber die Chancen überwiegen…