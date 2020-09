Mit einem schwachen Freitagshandel (26.09.) verabschiedete sich die Aktie des kanadischen Silberproduzenten ins Wochenende. Die fortschreitende Korrektur bei Silber war hierbei aber nur ein Aspekt. Aufgrund der Kursverluste vom Freitag ist das Chartbild im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 22.09. weiter in Schieflage geraten.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 22.09. hieß es unter anderem „[…]In der Folgezeit entbrannte ein zähes Ringen um die Unterstützung bei 15,0 CAD. Diese wurde aufgeweicht. Im Bereich von 14,4 CAD bildete sich zunächst eine weitere Haltezone aus. Zwischenzeitlich versuchte die Aktie zwar, frische Akzente auf der Oberseite zu setzen, doch über den Bereich 16,6 CAD ging es hierbei nicht hinaus. Im Ergebnis hat sich in dieser Zone nun ein veritables Widerstandscluster etabliert. Der gestrige Handelstag kreierte wie eingangs schon angerissen einen veritablen Rücksetzer. Die Aktie tauchte bereits leicht unter die 14,4 CAD ab. Sollte sich der Bruch der 14,4 CAD in den nächsten Handelstagen bestätigen, könnte sich die Bewegung zunächst bis auf 12,5 CAD ausdehnen. Auch ein Test der 11,4 CAD ist nicht auszuschließen. Ein Sprung über die 15,0 CAD, noch besser wäre ein Sprung über die 16,6 CAD, würde das Chartbild hingegen entspannen.“



Die Aktie musste mittlerweile ihre Unterstützung bei 14,4 CAD aufgeben. Das erste von uns für diesen Fall skizzierte Bewegungsziel bei 12,5 CAD wurde mittlerweile ebenfalls fast erreicht. Aufgrund des kräftigen Rücksetzers vom Freitag bahnt sich zudem das Unterschreiten der 200-Tage-Linie an. Sollte es nunmehr auch noch unter die 12,5 CAD gehen, könnte es kurzfristig ungemütlich werden. In diesem Fall stünden wohl zunächst die 11,4 CAD zur Disposition. Um für Entlastung auf der Oberseite zu sorgen, muss es für die Aktie zunächst über die 14,4 CAD gehen. Weitere Widerstände lassen sich bei 15,0 CAD und 16,6 CAD lokalisieren.

Neben der (temporär) schwachen Verfassung des Silberpreises könnte der schwelende Steuerstreit des Unternehmens mit der mexikanischen Steuerbehörde den Marktakteuren die Stimmung verhagelt haben. Das Unternehmen lieferte hierzu am Freitag (25.09.) ein Update.

Kurzum: Die Aktie wirkt angezählt. Im besten Fall halten aus charttechnischer Sicht die 12,5 CAD. Sollte es darunter gehen, stünde einer Ausdehnung der Bewegung auf 11,4 CAD nicht mehr viel im Wege. Auf der Oberseite gilt es zunächst, die 14,4 CAD zurückzuerobern…