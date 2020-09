Bereits unsere letzte Kommentierung zur Aktie des US-Ölkonzerns überschrieben wir am 15.09. wenig schmeichelhaft mit „Aktie setzt Trauerspiel fort“. Die letzten Handelstage haben sich in gewohnter Manier gestaltet. Der Ölwert musste zudem einen weiteren charttechnischen Rückschlag erleiden…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…]Seit unserer letzten Kommentierung hat sich die charttechnische Lage für die Aktie noch einmal verschärft. Sie rauschte unter die 40er Marke und nimmt nun Kurs in Richtung unseres damals für diesen Fall skizzierten Bewegungsziels bei 36,0 US-Dollar. Auch in den letzten Handelstagen gab es kaum Versuche der Aktie, eine Gegenbewegung auf die Beine zu stellen. Sollte es nun auch noch unter die 36,0 US-Dollar gehen, könnte es zum Ausbau der Bewegung auf 31,2 US-Dollar (März-Tief) kommen. Eine etwaige Gegenbewegung muss über die 40,0 US-Dollar führen, um für Entspannung zu sorgen. Wir können an dieser Stelle nur das Fazit aus der letzten Kommentierung wiederholen: „Es bleibt dabei. Derzeit sehen wir im Rohstoffbereich deutlich interessantere Sektoren – allen voran den Edelmetallbereich.“

An der schwierigen Gemengelage, die den Ölsektor bereits seit geraumer Zeit fest im (Würge)Griff hat, hat sich nichts geändert. Den Ölproduzenten schlägt das niedrige Niveau der Ölpreise zunehmend aufs Gemüt.

Die Exxon Mobil-Aktie musste mit dem Verlust der Unterstützung bei 36,0 US-Dollar den nächsten Rückschlag hinnehmen. Zwar wurde bislang das März-Tief bei 31,2 US-Dollar noch nicht erreicht, doch vom Tisch ist die Ausdehnung der Bewegung auf 31,2 US-Dollar damit noch lange nicht, denn das Unvermögen der Aktie, Aufwärtsmomentum zu kreieren, mahnt weiterhin zur Vorsicht. Erst ein Comeback oberhalb von 40,0 US-Dollar würde das Chartbild nachhaltig entspannen. Zu einer ersten Entlastung würde bereits ein Vorstoß über 36,0 US-Dollar führen…