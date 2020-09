US-Kabelnetzbetreiber Armstrong wählt Verimatrix für einen reibungslosen und sicheren VOD-Start

Aufsichtsrechtliche Nachrichten:

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), führender Anbieter von kundenfreundlichen Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, meldete heute, dass das führende US-amerikanische Kabelunternehmen Armstrong aus Butler, Pennsylvania, das Dienste in mehr als 469 Postleitzahlengebieten anbietet, das Video Content Authority System (VCAS) von Verimatrix eingeführt hat.

Vor 74 Jahren gegründet, ist Armstrong dem Anspruch verpflichtet, seinem großen Kundenstamm eine große Bandbreite beliebter Streaming-Optionen sicher zur Verfügung zu stellen. Armstrong hat vor kurzem eine weiterentwickelte TiVo-Plattform in seine Set-Top-Boxen eingebaut, um bei den technologischen Veränderungen in der Fernsehbranche auf dem neuesten Stand zu bleiben. Für einen sinnvollen Übergang benötigte das Unternehmen eine hochwertige, leicht zu integrierende Verschlüsselungslösung, um diese hohe Zahl an Streaming-Optionen anbieten zu können. So fiel die Wahl auf die VCAS-Lösung von Verimatrix.