Mit Unterstützung der westaustralischen Regierungsbehörden hat sich EcoGraf (ASX: EGR; FRA: FMK) ein 6,7 Hektar großes Grundstück im Industriegebiet Kwinana, 30 Kilometer südlich von Perth gesichert. Kwinana gehört zu den wichtigsten strategischen Industriegebieten Westaustraliens und ist Teil der Schwerindustriezone des Bundesstaates.

Die westaustralische Regierung will Kwinana zu einem führenden Industriestandort für die Lieferketten der Batterie-Industrie weltweit ausbauen. (Leser von Goldinvest wissen, dass auch die künftige Produktion von FYI Resources (ASX; FYI, FRA: SDL) in Kwinana geplant ist.) Die Investitionskosten für die Verarbeitungsanlage von EcoGraf werden auf 72 Mio. US-Dollar geschätzt. Ecografs Anlage wäre die erste Produktionsstätte für die Veredlung von Naturgraphit zu Batteriegraphit außerhalb Chinas. Im Unterschied zur Raffinierung von Rohgraphit in China wird Ecograf bei seinem Verfahren aber keine hochgiftige Flusssäure einsetzen. Die EcoGraf -Anlage in Westaustralien wäre die erste Raffinerie ihrer Art weltweit.