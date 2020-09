NeutriSci stellt Unternehmensupdate bereit

VANCOUVER, BC / 28. September 2020 / NeutriSci International Inc. („NeutriSci“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V:NU)(OTCQB:NRXCF)(FRANKFURT:1N9) - ein innovatives Technologieunternehmen, das Produkte für die Nutrazeutikabranche entwickelt - freut sich, gemeinsam mit seinem Produktionspartner Cryopharm über aktuelle Geschäftsentwicklungen zu berichten.

Japan

Bei kürzlichen Treffen zwischen Tabletz LLC, NeutriSci und einer Delegation aus Japan in Los Angeles (USA) wurde angekündigt, dass die neuen Produkte im Rahmen eines „Soft Launch“ bei VIP-Veranstaltungen für geladene Gäste am 8. und 9. Oktober in Japan präsentiert werden. Eingeladen werden 3.000 Gäste, zu denen Würdenträger, Prominente, wichtige Vertreter der Geschäftswelt und Medien sowie Geschäftspartner gehören. Tabletz LLC geht davon aus, dass seine Website und seine Social-Media-Präsenz vor dem „Soft Launch“ in zwei Wochen starten werden.

Die endgültigen Arbeitsproben des Sticks mit 7 Tabs für das japanische Produkt wurden fertiggestellt und bereits von Tabletz LLC genehmigt. Die ersten Produktionsphasen - Verpackungsentwicklung, Druck, Inhaltsstoff- und Rezeptformulierung, Beschaffung der Rohmaterialien sowie Einholung der Genehmigungen durch die Regierung sowie das Gesundheitsministerium - sind ebenfalls abgeschlossen. Die beiden Unternehmen gehen nun in die nächste Entwicklungsphase über: Bestellungen, Herstellung und Logistik.

Kalifornien

Die endgültigen Tests der Cryopharm-Produktlinie, die Marbl Melts, Kali Juice, KushTabs und ZenSticks umfasst, sind abgeschlossen. Diese Chargen sind nun für den Verkauf bereit. Es wurden mehrere Labortests, darunter Quarantänetests, zur Erfüllung der behördlichen Anforderungen des Bundesstaates Kalifornien sowie interne Tests zum Nachweis der Genauigkeit und präzisen Dosierung der einzelnen Produkte durchgeführt.

Nachdem die Tests der Produktlinie nun abgeschlossen sind und die Einschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie nun reduziert wurden, kann nun die vollständige Produktion dieser Linie hochgefahren werden, wonach die Produkte in kalifornischen Verkaufsstellen („dispensaries“) verkauft werden können.