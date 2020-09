Volatilität im Kommen – so können Anleger sich rüsten

Beim Eintritt in das vierte Quartal eines buchstäblich unglaublichen Jahres scheint die Welt auf das nächste „Ding“ zu warten. Die Anleger hatten bereits mit dem schnellsten Bärenmarkt der Geschichte, der schnellsten Erholung, einem Technologieboom zu kämpfen … Was kommt jetzt?Wenn man den Marktteilnehmern zuhört und insbesondere den Markt des CBOE Volatility Index (VIX) betrachtet, scheint es, dass als Nächstes eine höhere Volatilität eintreten könnte. Angesichts eines erneuten Anstiegs der COVID-19-Infektionen und der bevorstehenden US-Wahlen wäre dies nicht sehr überraschend. In unserem Börsendienst bereiten wir unsere Leser auf die “heiße Phase” des Jahres vor. Schaut hier herein. Wir stellen den Beitrag von WisdomTree für die Südseiten der Börse München vor.

Volatilität ist normalerweise das Aushängeschild für Unvorhersehbarkeit. Änderungen im VIX-Regime sind bekanntermaßen schwer vorhersehbar. Ausnahmsweise wurden wir hinsichtlich der Volatilität vielleicht vorgewarnt. Um sich auf das vierte Quartal vorzubereiten, konnten Anleger zurückblicken, was historisch funktioniert hat und was nicht.

Unserer eigenen Analyse zufolge eignen sich einige Strategien besser für eine Zeit erhöhter Volatilität und erhöhten Risikos:

Der Markt erwartet für die Monate Oktober und November starke Schwankungen

2020 hat sich als ein Jahr mit hoher Volatilität erwiesen, aber die zukunftsorientierten Volatilitätshändler gestalten die Preise und bestimmen diese im Vorfeld eines noch volatileren Herbstes. Ausgehend von einem VIX bei derzeit 25 (Stand 14. September) sehen Händler auf Sicht der folgenden Wochen ein Niveau von über 30. Ob diese erhöhte Volatilität das Ergebnis eines Anstiegs der Coronavirus-Infektionen, Unsicherheiten in Bezug auf einen möglichen Impfstoff, umstrittenen US-Wahlen oder Anzeichen von Schwächen bei der aktuellen technikgesteuerten Rallye ist, ändert nichts an der nüchternen Botschaft an die Anleger: „Bereiten Sie sich vor!“

In diesem Blog wollen wir das Verhalten verschiedener Vermögenswerte in Bezug auf Änderungen der Volatilitätsregime untersuchen, d. h. vor, während und nach dem Volatilitätsanstieg selbst. Dazu betrachten wir 3 verschiedene Zeiträume:

Schauen wir uns im ersten Schritt an, was in diesem Jahr um den größten Volatilitätsanstieg (+24,86 am 16. März 2020) herum passiert ist.

In Abbildung 2 stellen wir fest, dass Staatsanleihen, Gold und Min Volatility die stärksten Performer vor dem Anstieg des VIX waren. Nach dem Anstieg lagen Gold, Wachstum und dann Momentum und Qualität auf dem dritten Platz, aber Gold zeigte die beste Performance. Dies sind zwei sehr unterschiedliche Listen; die eine ist eher defensiver und die andere zyklischer. Welcher Vermögenswert hat sich also über den gesamten Zeitraum am besten entwickelt?

Im Multi-Asset-Bereich profitierte Gold natürlich am meisten, da es sowohl unter den Top 3 war als auch von seinem Allwetterverhalten profitierte. Kurz darauf folgten Staatsanleihen mit langer Laufzeit. In der Aktienwelt haben Momentum, Wachstum und Qualität am besten abgeschnitten. Momentum und Wachstum wurden durch die Tech-Rallye im zweiten und dritten Quartal vorangetrieben, und Quality profitierte von seinem ausgewogenen Profil, das sich vor und nach dem Anstieg gut entwickelte.