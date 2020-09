CREDIT SUISSE stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Hannover Rück von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 160 Euro angehoben. Trotz steigender Tarife sei fraglich, ob dies zu einer "super-normalen" Profitabilität im europäischen Rückversicherungssektor führen werde, schrieb der neu zuständige Analyst Iain Pearce in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er verwies dabei unter anderem auf Risiken im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Im gegenwärtigen Umfeld erscheine Hannover Rück mit seinen Kostenvorteilen und langfristig überdurchschnittlichen Kapitalrenditen am besten positioniert zu sein./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2020 / 20:38 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2020 / 04:04 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Hannover Rueck Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de