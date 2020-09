Die Konsolidierung hat den Nasdaq 100 vermeintlich noch immer fest im Griff. Seit geraumer Zeit lässt der Index signifikante Vorstöße auf der Oberseite vermissen, die für Entlastung sorgen könnten. Stattdessen bleibt die Unterseite im Fokus des Handelsgeschehens. Dennoch lassen sich dem Ganzen durchaus positive Aspekte abgewinnen… Ob die Konsolidierung aktuell tatsächlich vor dem Ende stehen könnte, wird erst die Zukunft zeigen, doch so ganz ohne Chancen ist dieses Szenario nicht.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] Der Index befindet sich aus unserer Sicht in einer entscheidenden Phase. Er hat die zuletzt an dieser Stelle und von uns als potentielle Unterstützung thematisierte Zone 11.280 / 10.850 Punkte erreicht. Die Konsolidierung hat den Index fest im Griff und hat bereits dafür gesorgt, dass sich die stark überkauften Indikatoren deutlich abgekühlt haben. Ob der jüngste Rücksetzer eine obere Trendwende eingeläutet hat, bleibt weiter offen und abzuwarten. Wir haben da (noch) unsere Zweifel. Um die Bewegung in Relation zu setzen. Der Nasdaq 100 legte von Mitte März bis Anfang September dieses Jahres von knapp 6.800 Punkten auf knapp 12.430 Punkten zu. Das ist ein Anstieg von mehr als 5.600 Punkten oder über 80 Prozent. Nicht zu vergessen: Die Rally der letzten Monate verlief ohne größere Rücksetzer oder Unterbrechungen. Der Markt ist jetzt mit dem ersten größeren Rücksetzer seit Monaten konfrontiert. Obacht ist dennoch allemal geboten! Aus unserer Sicht wäre ein Bruch der 10.850er Marke ein massives Warnsignal, das im Zweifel eine Neubewertung der Lage erforderlich machen würde. Unter charttechnischen Aspekten könnten die nächsten Handelstage richtungsweisenden Charakter bekommen. Es wäre eminent wichtig, wenn es dem Nasdaq 100 gelingen würde, den Boden im Bereich 11.000 +/- weiter auszubauen. Sollte es unter die 10.850 Punkte gehen, muss mit einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 10.300 Punkten gerechnet werden. Auf der Oberseite würde hingegen ein signifikanter Vorstoß über die 11.570 Punkte erste Entlastung bringen. […]“.

In den letzten Handelstagen ließ der Druck nicht nach und so stand der Bereich um 10.850 Punkte permanent im Fokus. Zwischenzeitlich wurde es durchaus kritisch, als der Index ein ums andere Mal unter diese Marke abtauchen musste. Doch die bisherigen Versuche, die Unterstützung zu durchbrechen, erlangten noch keine Relevanz. Der Index konnte sich bislang immer wieder zügig „ans sichere Ufer retten“. Auch der Wochenausklang oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 11.000 Punkten passt da ins Bild. Der Index ist offenkundig nicht gewillt, diese Unterstützung kampflos aufzugeben. Nichtsdestotrotz muss Entlastung her, denn es muss bezweifelt werden, dass das „Spielchen“ mit der Unterstützung lange gut gehen wird… Aus charttechnischer Sicht wäre es daher eminent wichtig, wenn der Index einen Vorstoß über die 11.570 Punkte lancieren könnte, um den Bereich um 10.850 Punkte zu entlasten… Neben den 10.850 Punkten hat der Bereich um 10.300 Punkte eine große Bedeutung als Unterstützung.

Kurzum: Der Index steuert auf spannende Handelstage zu. Die (bange) Frage lautet: Kann sich der Nasdaq 100 endlich zu einer Gegenbewegung aufraffen, um für Entlastung zu sorgen? Aus charttechnischer Sicht gilt es, weiterhin einen signifikanten Bruch der 10.850 Punkte zu vermeiden. Auf der Oberseite muss es über die 11.570 Punkte gehen. Unter fundamentalen Aspekten halten die nächsten Tage einige Highlights parat. So werden bereits am 29.09. frische Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board) erwartet. Am Donnerstag folgt unter anderem der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe. Am Freitag (02.10.) steht unter anderem der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. Mit wichtigen Impulsen ist daher durchaus zu rechnen. Nach der Handelswoche könnten die Marktakteure in Bezug auf eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage einen Schritt weiter sein…