Nach der furiosen Rally hat Kupfer zuletzt einen Gang zurückgeschaltet. Das Edelmetall konsolidiert, hält sich aktuell aber noch immer im Bereich von 3,0 US-Dollar je lb auf. Damit hat es nach wie vor alle Chancen, seine Aufwärtsbewegung fortzusetzen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Unter fundamentalen Aspekten blieb Kupfer ein positives Umfeld erhalten. Unter charttechnischen Aspekten entbrannte hingegen in der Folgezeit ein harter Kampf um diesen eminent wichtigen Preisbereich. Kupfer überwand zwar das bis dahin gültige Verlaufshoch bei 3,02 US-Dollar und generierte damit aus charttechnischer Sicht ein frisches Kaufsignal, doch den erwarteten Preisschub löste dieses bislang noch nicht aus. Vom skizzierten Zielbereich 3,2 / 3,3 US-Dollar ist das Industriemetall noch weit entfernt. Auf der einen Seite zeichnet Kupfer aktuell ein gewisses Unvermögen aus, auf der Oberseite nachzusetzen und sich hier deutlich von 3,0 US-Dollar zu lösen (bislang „reichte“ es nur zu einem Vorstoß auf 3,08 US-Dollar), auf der Unterseite wirkt das Industriemetall aber gut abgesichert und stabil. In den letzten Handelstagen ging es nicht mehr signifikant unter die 3,0 US-Dollar. Baut Kupfer hier womöglich einen neuen Boden und damit ein potentielles „Sprungbrett“ aus? Womöglich werden die nächste Tage bereits Aufschluss darüber geben. […]“

Kupfer konsolidiert ungeachtet der weiterhin positiven Rahmenbedingungen. Gestützt werden die hohen Notierungen unter anderem von der Entwicklung der Lagerbestände. So verzeichnet die LME nach einer leichten Erholung der Lagerbestände derzeit wieder einen Rückgang.

Auch der Blick in das September-Bulletin der International Copper Study Group (ICSG) mit dem Berichtszeitraum Januar bis Juni 2020 zeigt positive Aspekte auf. Die ICSG skizzierte darin für den 6-monatigen Berichtszeitraum einen Markt im Defizit. Dominierte in den ersten Monaten dieses Jahres noch ein Angebotsüberhang das Geschehen, wandelt sich dieses Bild seit April dieses Jahres. Auf Sicht von 6 Monaten hat sich das Defizit bereits auf -235.000 Tonnen ausgebaut. Allein für Juni wies die ICSG ein Defizit in Höhe von -192.000 Tonnen aus.

Kurzum: Vieles deutet auf eine Fortsetzung der Kupferpreiserholung hin. Die Konsolidierung ist vor diesem Hintergrund sogar wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen, solange sie sich in geordneten Bahnen vollzieht. In diesem Zusammenhang gilt: Rücksetzer bleiben idealerweise weiterhin auf den Bereich 2,80 / 2,75 US-Dollar beschränkt. Darunter sollte es nicht gehen. Auf der Oberseite limitieren die Bereiche um 3,08 US-Dollar und 3,2/3,3 US-Dollar. Wichtige Impulse könnte es zudem von der anstehenden Zahlenflut geben. In den nächsten Tagen (Stichwort Monatswechsel) stehen weltweit zahlreiche Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an.