NEW YORK (dpa-AFX) - Nachrichten über die gesundheitliche Erholung des US-Präsidenten Donald Trump haben den US-Börsen zum Wochenstart Rückenwind geben. Bereits in Japan und Europa hatten die Aktienmärkte von der dadurch wieder schwindenden politischen Unsicherheit profitiert, die am Freitag in weiten Teilen der Börsenwelt noch für Verluste gesorgt hatte.

Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial testete am Montag wieder die runde Marke von 28 000 Punkten und eroberte diese zuletzt mit plus 1,18 Prozent auf 28 009,61 Punkte auch zurück. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 1,51 Prozent auf 11 425,86 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 verbuchte einen Zuwachs von 1,22 Prozent auf 3389,14 Punkte.